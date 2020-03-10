«ركود كورونا».. الاقتصاد العالمي يعيد سيناريو السبعينات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي تحذر فيه وكالات تصنيف ومؤسسات اقتصادية دولية من شبح ركود يهدد الاقتصاد العالمي عبر سلاح فيروس كورونا الفتاك، تظهر تقديرات أكاديمية أخرى لمحللين اقتصاديين بارزين أنه ليس من السابق لأوانه الاعتراف بأن الركود الاقتصادي العالمي التالي قد يكون قريباً، إذ من المحتمل أن يبدو الركود المتوقع للاقتصاد العالمي مختلفاً كثيراً عن حالتي ركود الاقتصاد اللتين بدأتا في عامي 2001 و2008، بحسب رؤية تحليلية نشرها موقع «بروجيكيت سينديكيت» للخبير الاقتصادي الأمريكي كينيث روجوف.

ويرى روجوف أنه كبداية، من المحتمل أن ينبثق الركود الاقتصادي القادم من الصين، وفي الواقع يمكن أن يكون في الطريق بالفعل، موضحاً فشل صناع السياسة وكثير من الاقتصاديين في فهم الكيفية التي قد يكون بها الركود العالمي المقبل بسبب فيروس كورونا، لكن روجوف أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد يؤكد في الوقت نفسه أنه لم يحن الوقت بعد للاعتراف بأن الركود القادم قد يكون قاب قوسين، أو أدنى، ولعله مختلف كثيراً عن الركودين السابقين عامي 2001 و2008، حيث يشير «كوفيد-19»، إلى صدمة في العرض وصدمة في الطلب، تذكّرنا بصدمات إمداد النفط في منتصف السبعينات.

من المحتمل أن يبدأ تفشى الركود القادم من المكان نفسه الذي تفشى منه فيروس كورونا، أي الصين، التي، وبالرغم من أنها تمتلك اقتصاداً قوياً ومن الصعب أن يتوقف فجأة وبشكل دائم، إلا أن الوضع آخذ بالانكماش، فالأفراد والشركات والبلديات يحتاجون إلى أموال لسداد ديونهم الضخمة، إضافة إلى التركيبة السكانية الحادة، وتضييق نطاق اللحاق بالركب التكنولوجي، فضلاً عن عمليات اتخاذ القرارات المركزية المتزايدة، كل ذلك يمهد بالفعل لنمو اقتصادي أبطأ بكثير للصين في العقد المقبل.

سيؤثر الخوف من العدوى في شركات الطيران والسياحة العالمية، وستزداد المدخرات الاحترازية. وعندما يتعذر على عشرات الملايين من الناس الذهاب إلى عملهم، إما بسبب الإغلاق، أو الخوف، ستنهار سلاسل القيمة العالمية، وتُغلق الحدود، وتقل وتيرة التجارة العالمية، لأن البلدان لا تثق بالإحصاءات الصحية لبعضها بعضاً.