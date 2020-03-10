الروبل ينخفض 8.5%.. والين يربح 3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أسواق العملات حول العالم تحركات ضخمة، أمس الاثنين، مع الذعر السائد بين صفوف المستثمرين وسط مستجدات الكورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي حين أن هناك بعض العملات كانت الأفضل أداءً، شهدت عملات أخرى خسائر ملحوظة، وسط الابتعاد عن المخاطرة ومع هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 شهراً.

تجدر الإشارة إلى أنه في أوقات التقلبات المنخفضة، يقوم المستثمرون باقتراض كميات كبيرة من العملات ذات العائد المنخفض أو سالبة العائد مثل اليورو والين لشراء العملات الأجنبية ذات العوائد المرتفعة في مناطق أخرى.

وكانت تقلبات سوق العملات عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات قبل التطورات الأخيرة في معنويات المستثمرين التي أدت إلى تحركات هائلة في العملات.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد على 3% ليهبط الدولار إلى 102.22 ين.

كما سجل اليورو مكاسب تصل إلى 1.3% أمام الورقة الخضراء، لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1428 دولار.

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وشهد الفرنك السويسري كذلك ارتفاعاً بنحو 1.2% أمام الدولار، لتهبط العملة الأمريكية إلى 0.9271 فرنك.

وانخفض الروبل الروسي مقابل العملة الأمريكية 8.5%، لتصعد الورقة الخضراء إلى 74.3852 روبل.

وهبطت عملة المكسيك بشكل حاد أمام نظيرتها الأمريكية، حيث انخفضت 6.5% مسجلة 21.4116 بيزو لكل دولار.

وانخفضت عملة النرويج مقابل العملة الأمريكية بنسبة 2.6% مسجلة 9.5008 كرونة نرويجية لكل دولار، بعد أن سجلت 9.6929 كرونة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى في تاريخ العملة.

وتراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 1.4%، لترتفع العملة الخضراء إلى 1.3609 دولار كندي.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 1% إلى 95.029.