شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: استقرار المستوى العام للأسعار خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن استقرار معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى ليسجل 105.2 نقطة وهى ذات النقطة الذى سجلها بشهر يناير السابق عليه محافظا بذلك على المستوى العام للأسعار، وأوضح الإحصاء - فى بيانه الشهرى لأسعار المستهلكين، أن معدل التضخم السنوى سجل خلال الشهر الماضي 4.9% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019 والذى سجل فيه 13.9%.

وأضاف أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال شهر فبراير 2020 بنحو 0.2% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي بنحو 2.3%.

وكانت بيانات رسمية، أظهرت وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 مليون و834 ألف دولار، " مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 140 مليون و857 ألف دولار "ملياري و253 مليون جنيه" خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار "512 مليون جنيه".

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وضمت قائمة السلع الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أبرز السلع غير المعمرة، والتي سجلت واردات إجمالية بلغت نحو مليار و95 مليون دولار خلال الفترة الواردة في التقرير، موزعة بين مجموعة من السلع الأساسية ومن بينها الواردات من الأسماك بما فيها أسماك محفوظة وبلغت وارداتها 76 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها وبلغت وارداتها 80 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضا الأدوية ومحضرات صيدلة، وبلغت وارداتها نحو 188 مليون دولار، وأيضا الواردات من التفاح الطازج وبلغت 53 مليون دولار، والصابون ومحضرات التنظيف وبلغت وارداته 14 مليون دولار، وورق الكرافت وبلغت وارداته 11 مليون دولار.

وسجل إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.