شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: سعر البطاطس يعود لأسعار التسعينات وتباع بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البطاطس انخفاضا كبيرا منذ بداية العام الحالى والماضى حيث وصل سعر الجملة إلى أكثر من 6 جنيهات فى حين انخفض سعرها مع بداية الأسبوع ليبدأ سعر الكيلو من 2 جنيها ويتراوح سعر الكيلو فى أسواق التجزئة بين 3 – 4 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار البطاطس منخفضة تمام ولا تساوى تكاليف نقلها حيث أن سعرها يتراوح بين 2 – 2.5 جنيها للكيلو فى حين يصل سعر الكيلو فى أسواق التجزئة لـ3 جنيهات أو بحد أقصى الـ3 كجم بـ10 جنيهات، قائلا البطاطس بقيت ببلاش.

ونصح النجيب فى تصريح لليوم السابع المواطنين الذين يمكنهم تخزين كميات من البطاطس بالشراء فى تلك الفترة وخاصة وان موسم رمضان على الأبواب والطلب يزيد فى الأسواق مما قد يرفع الأسعار بشكل بسيط، موضحا أن الإنتاج المصرى يكفى احتياجات السوق.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن أسعار البطاطس فى عام 2018 وصل سعرها فى بعض الأحيان إلى 20 جنيها للكيلو فترة الأزمة التى عانت منها الدولة كثيرا بسبب سيطرت بعض التجار وتخزين الكميات لتعطيش السوق، ولكن بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى الفترة الماضية لإعادة التوازن للسوق مرة أخرى مما أدى إلى انخفاض الأسعار فى عام 2019 والان أسعارها مماثلة لأسعار التسعينات.

والجدير بالذكر أن الإنتاج المصرى من البطاطس بلغ أكثر من 6 ملايين طن يتم تصدير كميات منها لعدة دول جعلها تتصدر قائمة السلع المصدرة إلى الخارج بجانب الموالح، فى حين تدخل كميات كبيرة منها فى مجالات التصنيع.