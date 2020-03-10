شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات: تعثر بعض شركات الأدوية العامة نتيجة قلة رأس المال العامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن توفير سيولة "رأس مال عامل" لشركات الأدوية يحولها مباشرة من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، ولا سيما أن الصناعة استراتيجية، وقادرة على المنافسة داخل وخارج مصر.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تحسنًا كبيرًا فى الأداء حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلا عن التحول من صافى خسارة 112 مليون جنيه فى 2017/2018 إلى صافى ربح هذا العام 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.

أما مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالى 2018/2019، فقد حققت إجمالى إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافى ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63% مقارنة لعام 2017/2018.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالى إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافى ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه فى 2017/2018.

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أضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" أن توفير رأس مال عامل للشركات، ينقذها من الاقتراض بفائدة مرتفعة، وبالتالى تتحسن نتائجها بشكل كبير.

وحول ما أثير عن ضعف جودة الملح المصرى، الذى يتم تصديره للخارج، أوضح رئيس نقابة الكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن السر يرجع إلى فتح باب التصدير للجميع دون التقيد بشروط، وبالتالى تعرضت سمعة الملح المصرى الجيدة جدا فى الخارج، لهزة كبيرة تستلزم أهمية تطبيق معايير الجودة على صادرات كل الشركات من الملح من خلال وحدة قياس الجودة.

وشدد حمدى أن هناك تعليمات لا تطبق على صادرات الخام، وهو ما يستوجب تطبيقها مستقبلا مع الحرص على منح مزايا لإضافة قيمة مضافة على الخام قبل تصديره والاستفادة من تصنيعه محليا.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركتين لإنتاج الملح هما النصر للملاحات والمكس للملاحات بالإسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء.