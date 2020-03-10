شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 2% متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.63% لتتداول حالياً عند 879.25$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 865.18$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.53% إلى 95.85 مقارنة بالافتتاحية عند 95.34.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.4% في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم استأنف مسيرات الانكماش التي توقفت لأول مرة في ثمانية أشهر الشهر السابق مع صدورها بانكماش 0.4% مقابل نمو 0.1%، أسوء من التوقعات بانكماش 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فيروس كورونا في واشنطون والذي نوه من خلاله لكون إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى" الثلاثاء، وفي نفس السياق، أضافت إيطاليا قيود سفر للمنطقة الشمالية التي تم إغلاقها، وفي سياق أخر، فقد رفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقارنات الأوضاع الحالية مع الأزمة المالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام في منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه بالأمس لكون خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقة، مع أعربه أنه على الرغم من ذلك لا يزال من الممكن احتواء تفشي هذا الفيروس الخطير، موضحاً أنه استراتيجياً يجب التركيز علي احتواء وإيقاف انتشار الفيروس، ومضيفاً أنه متفائل بالإجراءات القوية التي تتخذها إيطاليا ويأمل في نتائج إيجابية لتلك الإجراءات.