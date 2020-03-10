شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.2% مقابل 5.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، ولتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد عكست استأنف مسيرات الانكماش التي توقفت لأول مرة في ثمانية أشهر الشهر الماضي مع صدور القراءة على انكماش 0.4% مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%.