شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب حديث أور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد النيوزيلندي وفي ظلال القلق من تابعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.6312 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6337، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6306، بينما حقق الأعلى له عند 0.6360.

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هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أنشطة التصنيع والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 1.2% في الربع الثالث، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع ارتفاعاً 2.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال المبادئ رفيعة المستوى التي تحكم استخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية في متحف ومركز تعليم الاحتياطي النيوزيلندي.

ونوه محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أور في ولنجتون منذ قليل إلى أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي لم يكن وأنه لا يحتاج إلى استخدام أدوات بديلة للسياسة النقدية، إلا أنه من الأفضل أن يكون مستعد، ونود الإشارة، لكون حديث أور المعد مسبقاً لا يناقش الظروف الاقتصادية الحالية ولا توقعات سعر النقد الرسمي، إنما هو بمثابة ملاحظات أساسية، وفي سياق أخر، فقد صرح وزير المالية النيوزيلندي منذ قليل لكون المركزي النيوزيلندي لديه مجال لخفض الفائدة.