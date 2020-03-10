شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتكبد المزيد من الخسائر البالغة للجلسة الرابعة على التوالي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -7.75% بما يعادل -530.851 نقطة. لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,000.00، وذلك طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 6,752.65. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,000.00 ومستوى المقاومة 6,752.65. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 1 عدد أسهم الشركات الخاسرة 193 عدد أسهم الشركات الثابتة 0 عدد أسهم الشركات المتداولة 194

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