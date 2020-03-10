شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر شباط/فبراير والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 4 مقابل 1 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 2 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال شباط/فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.