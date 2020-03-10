شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التصنيع في نيوزيلندا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أنشطة التصنيع للربع الرابع والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 1.2% والتي عدلت من ارتفاع 0.9% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع ارتفاعاً 2.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الثالث.

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