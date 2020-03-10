شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصنع فجوة سعريه في آخر جلساته كسر بها مستوى الدعم المحوري 7.75، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -9.95% بما يعادل -0.78 نقطة، ليشير بذلك إلى مدى قوة سيطرة البائعين على مجريات الأمور، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.75، ليستهدف مستوى الدعم القريب 6.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.86 ومستوى المقاومة 7.75.