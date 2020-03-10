شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يؤكد على كسر خط اتجاه صعد – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم أسمنت الجوف (3091) من خسائره في آخر جلساته، ليؤكد بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -8.50% بما يعادل -0.72 نقطة، ونلاحظ عودة ظهور تقاطع سلبي مرة أخرى بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.47، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.34 ومستوى المقاومة 8.47.