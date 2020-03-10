شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكسر كل خطوط الدعم أمامه – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.27% بما يعادل -0.94 نقطة، ليؤكد بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.25، ليستهدف الدعم المحوري 7.81.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 10.14.
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