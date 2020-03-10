شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يقلص بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إس تي سي (7010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري 74.50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد قليلاً قبل إغلاقه ليقلص بعضاً من خسائره، لينخفض بنسبة بلغت -5.48% بما يعادل -4.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 74.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 62.78.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.00 ومستوى المقاومة 80.00.
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