شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ساب (1060) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.95% بما يعادل -2.28 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.80، ليستهدف مستوى الدعم 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 22.92.