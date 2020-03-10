شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 22.00، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -9.98% بما يعادل -2.20 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.00، ليستهدف مستوى الدعم 17.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 22.00.