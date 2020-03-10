شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت المدينة (3003) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -7.39% بما يعادل -1.20 نقطة، مصحوباً في ذلك ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 13.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.70 ومستوى المقاومة 16.00.
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