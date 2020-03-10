شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يكبح بعضاً من خسائره بفعل دعم محوري – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم التعمير (4150) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 13.00، ليرتد منه ارتفاعاً على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 13.50، ليقلص بعضاً من خسائره مغلقاً على تراجع بلغت نسبته -2.63% بما يعادل -0.38 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 13.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 15.00.