شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سقط سهم سدكو كابيتال (4344) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد السهم خسائر قوية بلغت نسبتها -8.23% بما يعادل -0.76 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 8.20، طيلة ثبات المقاومة 9.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 9.00.