شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية. وانخفض نيكي 1.14 في المئة مسجلا 19474.89 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.24 في المئة إلى 1371.74 نقطة.

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