شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية: تراجع الميزان التجارى لارتفاع صادرات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بارومتر الاعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن التطور الذى طرأ على ميزان المدفوعات المصرى، فعلى ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺳﺠﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ الربع الأول من العام المالى 2019/2020 ﻋﺠﺰا إﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻎ 227.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 284.1 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى السابق له 2018/2019، ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ عجزا ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2019/2020 قدره 8.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 9.8 مليار دولار فى الربع المقارن من العام السابق.

وعزا التقرير ذلك التراجع إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻭﻅﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺛﺎﺑﺘﺎ.

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ويمثل مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

ويعود أول تقرير تم نشره لبارومتر الأعمال عام 1998، ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على النحو التالى، الصناعات التحويلية 50%، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى مارس 2017.