شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) النفط يهبط بالمؤشر -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة لثاني جلسة على التوالي ليفقد خلال جلسة امس اكثر من 10% من اغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5158 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ونتوقع وصول المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 4700 نقطة، شرط اختراقه لمستوى الدعم الحالي عند 5100 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,127 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,191 نقطة
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