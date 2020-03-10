شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يعاني ضغوطا بيعية قوية، حيث انخفض امس الاثنين ليغلق عند مستوى 8160 نقطة، بسبب الاخبار السلبية على النفط، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 8300 نقطة، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 7700 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7,884 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,437 نقطة