شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يسقط بعنف -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سقط السهم لأسفل وبقوة حيث انخفض امس الاثنين ليغلق عند مستوى 480 فلس وبفجوة سعرية، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مما يعد إشارة سلبية تجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 400 فلس كمستوى أول ثم 250 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 462.3 بينما مستوى المقاومة هو 515.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط