شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 52٫50 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له منذ شهر سبتمبر 2017، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 58 فلس، مما نتوقع معه الوصول لمستويات اقل قد تصل الى 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.0 بينما مستوى المقاومة هو 55.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط