شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند أدني مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 112 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، حيث يعتبر هذا المستوى اقل مستوى يحققه السهم منذ شهر ديسمبر من عام 2018، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 110 فلس كمستوى اول، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم القوي عند 99 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 109 بينما مستوى المقاومة هو 114 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط