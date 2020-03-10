شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصالحية العقارية (SRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير الماضي، حيث اغلق عند مستوى 401 فلس امس الاثنين، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 380 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 425 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 397.0 بينما مستوى المقاومة هو 409.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط