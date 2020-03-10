شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم وبفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 194 فلس، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 196 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 185 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 202 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 193.0 بينما مستوى المقاومة هو 196.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط