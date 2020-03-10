شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري الثاني والمتوقع عند 395 فلس، حيث سجل انخفاض امس الاثنين بلغ 397 فلس، الا انه قلص خسائره واغلق عند مستوى 427 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 430 فلس، مما نتوقع معه إمكانية اعادة اختبار مستوى الدعم 395 فلس كمستوى أول ثم 350 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 455 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 402.7 بينما مستوى المقاومة هو 445.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط