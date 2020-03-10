شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 338 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ شهر يونيو من عام 2018، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي والقوي عند 310 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 355 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 328 بينما مستوى المقاومة هو 350 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 10-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.