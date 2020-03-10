شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 338 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ شهر يونيو من عام 2018، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي والقوي عند 310 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 355 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 328 بينما مستوى المقاومة هو 350 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط