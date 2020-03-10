شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 62 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 54 فلس كمستوى أول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.0 بينما مستوى المقاومة هو 63.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط