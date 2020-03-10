شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 5٫92 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 5٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫70 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.82 وبين مستوى المقاومة هو 6.30 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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