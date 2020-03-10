شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال بداية الأسبوع الحالي، حيث انخفض الأحد والاثنين ليغلق عند مستوى 8٫12 ريال، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه إمكانية استمرار الاتجاه الهابط الحالي على المدى القصير والوصول لمستويات قد تصل الى 7٫80 ريال كمستوى أول ثم 7٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.8 وبين مستوى المقاومة هو 8.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط