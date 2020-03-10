شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد اليوم. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 76ر2013 نقطة، أو 79ر7% ، ليصل إلى 02ر23851 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 81ر225 نقطة ، أو 60ر7% ، ليصل إلى 56ر2746 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر624 نقطة ، أو 29ر7% ، ليصل إلى 68ر7950 نقطة.

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