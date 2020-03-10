شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر كرتونة البيض لتسجل 26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار البيض انخفاضها فى السوق المحلى حيث سجل سعر كرتونة البيض من المزرعة 26 – 27 جنيها مقابل 36 جنيها بداية شهر مارس ونهاية شهر فبراير.

ويتراوح سعر الكرتونة للمستهلك بين 32 – 33 جنيها بحد أقصى بحسب المنطقة، وذلك وفق الأسعار الرسمية وهامش الربح ومصاريف النقل إضافة إلى الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر، حيث إنها تتحكم فى سعر المستهلك.

Advertisements

جدير بالذكر أن الإنتاج المصرى من الدواجن ارتفع خلال عام 2019 ليصل أكثر من مليار دجاجة سنويا، حسبما أكد الدكتورعبد العزيز السيد فى وقت سابق، ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وأوضح رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لا، اضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وان مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.