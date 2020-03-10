شكرا لقرائتكم خبر عن بارومتر الأعمال يظهر تحسنا بمؤشر أداء الأعمال فى الربع الرابع من 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نتائج تقرير بارومتر الاعمال الصادر عنه، لقياس مؤشر أداء الأعمال خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، حيث أظهر تحسن طفيف ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.

ورصد التقرير، أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ تشير ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻁﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ- ديسمبر 2019، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 52 ﻧﻘﻄﺔ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍء الأفضل ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2018 ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.

ﻭﺟﺎءﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺅﻻ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ القادم يناير- مارس 2020، فبلغت قيمة المؤشر 58 ﻧﻘﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ منشآت العينة ركزت خلال الربع السابق على زيادة المبيعات المحلية، ونحو 40%

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منها ركز ﻋﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺣﺪﺙ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ.

ويمثل مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

ويعود أول تقرير تم نشره لبارومتر الأعمال عام 1998، ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على النحو التالى، الصناعات التحويلية 50%، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى مارس 2017.