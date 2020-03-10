شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تنفيذ التسجيل العيني على طاولة «هيئة العقار» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض المجلس أعمال الهيئة في الربع الأول من عام 2020، التي تضمنت إقرار الإستراتيجية الشاملة للقطاع بركائزه الأربع والتي تستند على خمس عشرة أولوية تنفذ من خلال 18 مبادرة، منها (إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات، إنشاء مركز للتحكيم العقاري، توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، تنظيم حماية الحقوق العقارية، تنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، تنظيم آليات مراقبة الإيجار، إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، وضع خطة استدامة الأصول العقارية)، إذ تحكم هذه المبادرات 22 مؤشر أداء رئيسيا، بهدف صناعة قطاع عقاري حيوي وجاذب يتميز بالثقة والابتكار.
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