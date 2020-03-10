شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يخفض نمو الاقتصاد العالمي بالربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الخبير المالي د. حسين العطاس أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي سيكون سلبيا من خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي، لا سيما على قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والسفر، مشيرا إلى أن الإنتاج الصناعي في الصين انخفض، مما أثر على العديد من الدول.
ونوه العطاس بأن الصين بدأت في احتواء الفيروس وتحفيز القطاع الصناعي، فيما نسقت البنوك المركزية عالميا بخفض أسعار الفائدة لدعم قطاعات الأعمال في مواجهة كورونا، مع توجه وزراء مالية مجموعة العشرين لدعم الدول المتضررة ماديا ولوجستيا، إضافة إلى جهود صندوق النقد والبنك الدولي في احتواء الفيروس بتخصيص ميزانية تقدر بنحو 50 مليار دولار، فضلا عن تكاتف دول العالم في احتواء ومعالجة الفيروس.
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الدوسري: إن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية 2008، مشيرا إلى أن منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية توقعت انخفاض النمو الاقتصادي في حال استمرار انتشار الفيروس حيث يؤدي الركود في الدول الأوروبية والآسيوية إلى ركود عالمي.
وأضاف أن انتشار الفيروس على نطاق واسع في دول العالم دفع صانعي السياسات للتحرك للحد من تداعياته وآثاره مع وجود استجابة عالمية لاحتواء الفيروس، إذ إنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في الصين إلى ذروته بالربع الأول بنسبة 2.4% منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الفيروس يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي الذي أضعفته التوترات التجارية والاقتصادية، فيما يتعين على الحكومات أن تتحرك لاحتواء هذا الوباء.
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