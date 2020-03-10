شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل
وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية، ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبا أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقا. وتتولى الهيئة وفقا للاتفاقية، التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة، ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.
ونصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية؛ لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.
وأكدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة؛ بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماع دوري لمراجعة الاتفاقية، والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة لذلك.
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