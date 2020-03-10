شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *ينظر مجلس إدارة «جلفار» يوم 12 الجاري في تقرير المجلس ومدقق الحسابات بخصوص خفض رأس المال.
*تعقد «الفجيرة لصناعات البناء» اجتماع الجمعية العمومية 31 الجاري للنظر في مقترح توزيع 15 فلساً للسهم.
*تناقش عمومية «القدرة» يوم 25 مارس تحديد موعد جديد لتوزيع الأرباح المستحقة عن 2018، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
*تجتمع عمومية «العربي المتحد» 13 إبريل للنظر في الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة بواقع 897.9 مليون درهم خصماً من الاحتياطي الخاص والقانوني، وإصدار صكوك إضافية من غير قابلة للتحويل بحد أقصى 250 مليون درهم لأغراض تعزيز كفاية رأس المال. كما تبحث المصادقة على إنشاء برنامج لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل وتحديد قيمة مليار دولار كحد أقصى بشكل اكتتاب عام أو خاص سيتم إدراجه في أسواق الدولة. وستنظر أيضاً في عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة، وتعديل نسبة تملك مواطني الدولة بحيث لا تقل عن 60% من رأسمال البنك.
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