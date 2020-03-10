شكرا لقرائتكم خبر عن تفكك «أوبك بلس» يلهب أسواق النفط بأكبر خسائر يومية منذ 1991 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقدت أسعار النفط ما يصل إلى ثلث قيمتها مع بداية تعاملات يوم أمس الاثنين، في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991، بعد أن أشارت السعودية إلى أنها سترفع الإنتاج لزيادة الحصة السوقية، فيما يتسبب تفشي فيروس «كورونا» بالفعل في فائض بالإمدادات في السوق.

وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية، ووضعت خططاً لزيادة الإنتاج الشهر المقبل بعد إحجام روسيا عن القيام بخفض كبير آخر اقترحته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22% عند 37.05 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في التعاملات الآسيوية 31% إلى 31.02 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير/ شباط 2016، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 24% إلى 33.20 دولار للبرميل، بعد أن هوى في البداية 33% إلى 27.34 دولار وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 12 فبراير/ شباط 2016.

وكان أكبر تراجع يسجله الخام القياسي الأمريكي على الإطلاق في عام 1991 عندما انخفض بمقدار الثلث أيضاً.

3 سنوات تعاون

ويُنهي تفكك المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاوناً استمر لما يزيد على ثلاث سنوات لدعم السوق.

وقال مصدران، أول أمس الأحد، إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد على عشرة ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان، بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس/ آذار.

ودأبت المملكة على إنتاج حوالي 9.7 مليون برميل يومياً في الشهور القليلة الماضية.

وفي مطلع الأسبوع، خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر إبريل/ نيسان لكل درجات الخام إلى كل الوجهات بين ستة وثمانية دولارات للبرميل.

حرب أسعار

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حذرت مجموعتا «جولدمان ساكس»، و«سيتي جروب»، من نشوب حرب أسعار بين منظمة أوبك، وروسيا؛ الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط كي تتهاوى إلى 20 دولاراً.

وكتب محللون في بنك «جولدمان ساكس»، الأمريكي خلال مذكرة بحثية نقلتها وكالة بلومبيرج، أول أمس الأحد، أن أسعار خام برنت قد تهبط إلى مستوى منخفض عند 20 دولاراً للبرميل.

وأوضح المحللون بقيادة «داميان كورفالين» أن هذه الخطوة غيرت تماماً الآفاق المستقبلية بشأن أسواق النفط والغاز، حيث خفض تقديراته للفصلين الثاني والثالث من هذا العام إلى 30 دولاراً.

وأضاف المحللون: «نحن نعتقد أن حرب أسعار النفط بين «أوبك» وروسيا قد بدأت بشكل قاطع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي».

وقال البنك الأمريكي إن التكهنات بشأن سوق النفط أكثر صعوبة مقارنة مع الوضع في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، عندما بدأت آخر حرب في الأسعار.

وقال إيد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع الاستراتيجية في مجموعة «سيتي جروب»، إن النفط يعاني توافقاً نادراً بين صدمات العرض وصدمات الطلب، ما قد يدفع الأسعار هبوطاً إلى 20 دولاراً.

مزيج غير عادي

وقال مورس في مقابلة مع بلومبيرج: «. هذا المزيج غير عادي ويزيد من صعوبة تلمس مخرج من الأزمة». وشغل مورس مناصب عدة، منها مسؤول سياسة الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ثم نشر في مجلة «بتروليوم إنتليجنس ويكلي» المتخصصة في قضايا النفط خلال معظم التسعينات، كما شغل مناصب في شركة «هيس» التجارية، وليمان براذرز، ومجموعة «كريدي سويس ايه جي».

وشهد أزمات نفط عالمية عدة، ما منحه خبرات تراكمية في أسواق النفط العالمية وتقلبات الأسعار.

وقال مورس «الحكومة الروسية ترى أن كل الجهود المبذولة للتعاون مع «أوبك»قد فشلت، لأنها تخلت عن حصتها في السوق، وإن السعودية ستعمل في النهاية على الضغط على روسيا، لكن ليس هناك وضوح بشأن المدة التي يستغرقها ذلك»، وأوضح أن الأمر ربما يكون تكتيكاً قصير الأجل لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.