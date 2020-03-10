«إيرلندا.. جزيرة الإلهام» في إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت إيرلندا، أمس الاثنين، عن تصميم جناحها المشارك في معرض إكسبو 2020، وذلك تحت شعار «إيرلندا جزيرة الإلهام»، لتروي قصة أيرلندا لملايين الزوار المرتقبين في معرض إكسبو 2020 الذي ينطلق في دبي 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 إبريل 2021، وسوف يكون جناح إيرلندا في معرض إكسبو 2020 مركزاً يعرض حالة الإلهام المستمر والمتنوع في إيرلندا، وسوف يسلط الضوء على ما تشتهر به إيرلندا من مناظر طبيعية إلى جانب تراثها وثقافتها وشعبها.

هذا وسوف يحمل جناح إيرلندا المشارك في معرض إكسبو 2020 طابعاً وطنياً يستضيف عروضاً تفاعليةً متواصلةً، وبرنامجاً شاملاً للأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والتجارية لمدة ستة أشهر، واستوحي تصميم جناح أيرلندا من حجرة الضوء في معلم «نيوجرانج» الصخري الشهير في إيرلندا، وهو يجمع بين الهندسة الغربية والشرقية.

تم تصميم جناح إيرلندا في معرض إكسبو 2020 ليكون وجهةً ملهمةً للضيوف بفضل معارضه المتواصلة وعروضه الفنية، وندواته وأنشطته وبرامجه اليومية الحافلة تحت عنوان «استمدوا الإلهام من إيرلندا»، والتي تتمحور حول أربعة مواضيع أساسية وهي: (الخيال الإيرلندي، والعلوم الإيرلندية، ورواد وشخصيات إيرلندية غيّرت العالم، وإيرلندا العالمية)، وسينضوي كل موضوع على حدث رئيسي إلى جانب سلسلة مستمرة من العروض والمحادثات وورشات العمل والأنشطة، على أن يتم الإعلان عن البرنامج الكامل للجناح قبيل افتتاح معرض إكسبو 2020.

وقال آيدان كرونين، سفير جمهورية إيرلندا لدى الإمارات والمفوض العام لإيرلندا إلى إكسبو 2020: يقع جناح إيرلندا بالقرب من حديقة اليوبي في موقع إكسبو 2020، وقد قامت حكومة إيرلندا بتعيين وزارة التجارة والشؤون الخارجية في دبلن لقيادة مشاركة إيرلندا في إكسبو 2020، وتشارك إيرلندا في معرض إكسبو العالمي 2020 لإظهار المزيد من الجوانب الثقافية لإيرلندا، وللتعريف أكثر بالمؤسسات الثقافية الإيرلندية في الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.

وأضاف كرونين: إن قصة إيرلندا ملهمة بالفعل، ونحن نرى من إكسبو 2020 الفرصة المثالية لرواية هذه القصة للجمهور العالمي، حيث ينظم جناحنا ويعرض برامج خاصةً حول التاريخ والعلوم والتكنولوجيا والأعمال والثقافة في إيرلندا، ويعيد الجناح إحياء حجرة الضوء من معلم «نيوجرانج» الصخري الشهير في إيرلندا، حيث يدخل زوار الجناح إلى غرفة «أوكولوس» في مجموعات من 63 شخصاً لعيش تجربة افتراضية بزاوية 360 درجة، وستمنح العروض الصوتية والمرئية على جدران الغرفة الزائرين انطباعاً حسياً رائعاً عن إيرلندا كجزيرة للإلهام، حيث يتاح للزوّار فرصة تجربة إحدى عجائب الابتكار الإيرلندي والتفكير الإبداعي التي تعود إلى ما قبل حوالي 5000 عام، وعند الانتهاء من الجولة الافتراضية، سيشق الزائرون طريقهم نحو «الحديقة»، وهي مساحة مزيّنة بالنباتات العطرة والمعلّقة ومصممة على شكل ساحة داخل مربع بسقف مفتوح ومحيط داخلي مسقوف، مما يشكل تجسيداً حقيقياً للأديرة الأوروبية والحدائق العربية.

وأوضح كرونين: نعمل على تطوير برنامج ثقافي ملهم وممتع يقدم الثقافة الإيرلندية للجمهور، ولا بد لي من القول إن إكسبو 2020 يوفر لنا فرصةً لا مثيل لها لتقديم صورة إيرلندا الثقافية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، ونحن مصممون على أن نحصد هذه النتيجة من خلال مشاركتنا في إكسبو 2020، ونحرص على عقد شراكات مع المجتمع الإيرلندي المحلي وغيره من الشركاء الثقافيين المحليين.

وختم كرونين: أتوجه بالشكر لجميع المعنيين على الجهد الذي قاموا به حتى الآن لتطوير برامج إيرلندا في معرض إكسبو 2020، ونحن نتطلّع للترحيب بزوار إكسبو 2020 من جميع أنحاء العالم في جناحنا الذي يشكّل ركناً من أركان إيرلندا في الشرق الأوسط، وأنا أدعو الجمهور لزيارة جناحنا وأعدهم بأنهم سوف يستمدون الإلهام من إيرلندا.