«إمكان» تستكمل الأساسات الخرسانية في «بيكسل» بجزيرة الريم

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حققت «إمكان» للتطوير العقاري، تقدما متزامنا في أعمال تشييد أبراجها السبعة ضمن مجمع «بيكسل» على جزيرة الريم، وذلك حرصاً على الوفاء بعهدها بتوفير أفضل البيئات المعيشية لعملائها. وكانت الشركة قد أطلقت سابقاً عمليات المبيعات في ثلاثة من أبراج المشروع.

ويأتي استكمال أعمال الأساسات الأولية للمباني المؤلفة من سبعة طوابق لتتحول تدريجياً إلى صروح رائدة في أفق جزيرة الريم، بمثابة خطوة بالغة الأهمية في عمليات تشييد «ميكرز ديستركت».

وقال وليد الهندي الرئيس التنفيذي للشركة: «تم تصميم مشروع «بيكسل» كوجهة مفضلة وسط حيّ ينبض بالحيوية، يستقطب المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية المتميزة من جيل الألفية».ولدى استكماله، سيحتضن المشروع 525 شقة عصرية تتنوع بين الاستوديو والشقق من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى 94 وحدة مكتبية و14 متجراً.