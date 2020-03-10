شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حقائق على المستثمرين تذكرها في خضم موجة التذبذب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * محمد العريان

لننس أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حققت مكاسب صغيرة خلال الأسبوع الماضي، فكل ما علق في أذهان معظم المستثمرين، هو أسبوع شاق هز محافظهم الاستثمارية بعنف مباغت، ما دفع المحللين إلى التحذير من أن ما يجري ليس زوبعة عابرة؛ بل قد يدوم لأشهر عدة.

تشير أخبار نهاية الأسبوع حول انتشار فيروس «كورونا» إلى احتمال تعرض السوق لمزيد من التذبذب، خاصةً في ظل تدافع صنّاع القرار؛ لمحاصرة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الفيروس، وربما ينبغي على المستثمرين في ظل هذه البيئة غير المريحة التنبه إلى الحقائق الست التالية:

أولاً:

التذبذب الحالي مرده إلى لعبة شد الحبل التي لن تنتهي في وقت قريب عند أحد طرفي هذه اللعبة العنيفة، يتسبب فيروس «كورونا» في تفكيك عرى التماسك الاقتصادي، ويغذي سلسلة من تقارير البيانات الاقتصادية المحبطة، وتنقيحات أرباح الشركات السلبية والضائقة المالية لبعض الشركات. وينطوي هذا «التوقف الاقتصادي المفاجئ» الذي يطال قطاعاً تلو الآخر، على ظاهرة نادرة للغاية في الاقتصادات المتقدمة؛ وهي: تزامن صدمات العرض مع صدمات الطلب. خذ على سبيل المثال قطاع السياحة البحرية التي تمتاز بدورة التغذية الذاتية للطلب والعرض ذات الآثار السلبية السيئة. فقد توقفت رحلات السفن كلياً في ظل تقارير الإصابات وبواخر الرحلات البحرية في الحجر الصحي.

ثانياً:

ليس من السهل إنعاش دورة الاقتصاد حتى لو تحسنت الصورة طبياً؛ وذلك ليس فقط بسبب الاقتصادات شديدة الترابط التي تتطلب فيها عملية الإنعاش الفاعلة كتلة حرجة من المزامنة والتنسيق؛ بل إن هناك أيضاً قرارات إدارية مؤلمة يجب اتخاذها في الوقت المناسب، مع وجود مخاطر عالية من الآخرين (بمن فيهم المشرعون) وفرق الإدارة.

على سبيل المثال، تخيل أنك الرئيس التنفيذي لشركة، ولأسباب وقائية، فرضت حظراً على سفر الموظفين: ما الذي ستحتاج إليه - لترتاح داخلياً وخارجياً، ومن وجهة نظر المسؤولية القانونية- لرفع الحظر؟

ثالثاً:

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اقتصادات الخوف تجعل كل شيء أسوأ. حتى عندما تكون المخاطر التحليلية منخفضة بشكل موضوعي، فإن الخوف وسيلة لتضخيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لحالات عدم اليقين التي تأتي مع مرض جديد. ونظراً لأن المعلومات الخاطئة والمبالغ فيها تزيد الأمور سوءاً، فسوف يقع معظم الناس في خطأ عكس مسارهم مع دفعهم المستمر إلى خارج منطقة الإجراءات الروتينية المريحة. ويضيف إلغاء السفر والمؤتمرات والمهرجانات احترازياً، موجات أخرى من الشلل إلى الاقتصادات التي تعاني بالفعل خسائر في الدخل، وتعطل في سلسلة التوريد.

رابعاً:

من المرجح أن تكثف عمليات المساندة الدورية للأسواق جهود الحكومات في جميع أنحاء العالم؛ لاحتواء انتشار الفيروس، ومواجهة آثاره السلبية المتعددة

بعد أن قللت الدول المتقدمة في البداية من تأثير مرض ما يحدث بعيداً (وفي الصين فقط)، تسعى جاهدة الآن لمواجهة الفيروس، والقضاء عليه. وانصب التركيز المباشر على التدابير الصغيرة في إطار«نهج حكومي متكامل» أكثر شمولية.

سوف تميل الأسواق إلى تلقف بعض الأخبار الإيجابية، سواء تأكدت أم لا؛ لمواجهة سيل الأخبار الاقتصادية السلبية.

خامساً:

كلما تراجعت ثقتنا بفاعلية قرارات البنوك المركزية، ازدادت مخاطر تعريض الأسهم لمزيد من الهبوط. لا شك أن المعطيات الأولية مهمة. بالنسبة للأسواق، يشمل ذلك أسعار الأصول المرتفعة المنفصلة مراراً عن أساسيات الاقتصاد، وعن التحفيز الذي حصل عليه المستثمرون من قبل البنوك المركزية على مدار الأعوام القليلة الماضية - أي على السيولة النقدية الوفيرة والمتوقعة التي تكبح تقلبات السوق، وتدفع الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، وتطغى على علاقات السوق الطويلة الأمد.سادساً:



نقص السيولة وديناميكيات السوق تزيد من تذبذب الأسعار. بالنظر إلى كل ما يجري في هذه الأيام، يجب أن نتوقع أيضاً ارتفاعاً في السوق؛ بسبب سلوك المتداولين على المدى القصير الذين ينشطون في الأسواق التي تواجه تحديات السيولة. وسوف يدفع احتمال ظهور المزيد من الأخبار السلبية، البائعين على المكشوف لتعقب الانخفاضات الحادة في الأسعار التي تحول مالكي الأسهم المتوترين إلى بائعين في حالة ذعر، في وقت لا تستطيع فيه سيولة السوق استيعاب سوى كمية صغيرة من المعروض. ولكن عندما تتغير معنويات السوق بشكل دوري، فإن ضغط الأسعار الصعودي سوف يتحمله محرك البائعين على المكشوف.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»