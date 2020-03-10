الأسهم تواصل نزيف الخسائر.. وضغوط الهامش تفاقم مشكلة الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

هوت أسعار الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية جديدة، أمس الاثنين، بفعل عمليات التسييل المتواصلة في مختلف القطاعات، مع تسجيل «القيادية» تراجعات حادة وصلت إلى الحدود الدنيا على مدار أكثر من جلسة، وتحت وطأة حرق أسعار النفط وأزمة فيروس «كورونا».

ووصلت عمليات بيع الهامش، إلى مستويات حد البيع الاضطراري في كثير من الأسهم المدرجة، ما دفع شركات الوساطة والبنوك إلى عمليات تسييل وفقاً للقوانين. وهذا ما دفع هيئة الأوراق لمباحثات مع البنك المركزي من أجل إيجاد آلية لتسييل الأسهم التي تستخدم لضمان القروض.

ووفقاً لتحليل ”الخليج 365”، فقد وصلت تداولات الهامش في سوق أبوظبي، ودبي التراكمية، إلى 6.87 مليار درهم في السوقين، منها 3.428 مليار في دبي، و3.351 مليار في أبوظبي، وهي أرقام تشير إلى الحجم الكبير لعمليات التداول بالهامش في السوقين، ما سيكون له تأثيرات سلبية أكبر إذا ما استمرت عمليات البيع. وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 694 مليون درهم، منها 387.6 مليون في دبي، و306.4 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 440.87 مليون سهم، توزعت بواقع 289.4 مليون في دبي، و151.47 مليون في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط، فيما تراجعت أسعار أسهم 54 شركة.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي 8.29% عند مستوى 2078.92 نقطة، متأثر بنزول جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع البنوك 8.56% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 9.39%، والإمارات دبي الوطني 9.95%. ونزل قطاع العقار 8.7% إثر نزول «إعمار العقارية» 9.09%، و «إعمار للتطوير» 4.82%، و«إعمار مولز» 9.03%، و«الاتحاد العقارية» 9.94%، و«أرابتك» 9.91%، و«داماك» 10%، و«ديار» 9.7%. وهبط قطاع الاستثمار 8.3% مع هبوط «دبي للاستثمار» 7.76%، و«سوق دبي المالي» 9.9%، و«شعاع كابيتال» 9.9%. وتراجع قطاع النقل 7% مع نزول «العربية للطيران» 6.09%، و«أرامكس» 7.78%، و«الخليج للملاحة» 9.86%.

سوق أبوظبي

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هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 8.06% إلى مستوى 4039.59 نقطة، مع هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية كافة. ونزل قطاع البنوك 8.1% مع نزول «أبوظبي الأول» 8.5%، و«أبوظبي التجاري» 9.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 7.82%. وانخفض قطاع العقار 9.95% إثر انخفاض «الدار» 9.95%، و«رأس الخيمة العقارية» 10%. وهبط قطاع الاتصالات 9.89% أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها سهم «اتصالات». وانخفض قطاع الطاقة 9.83% إثر انخفاض «دانة غاز» 10%، و«أدنوك للتوزيع» 10%، و«طاقة» 8.5%. وتراجع قطاع الاستثمار 2.95% نتيجة تراجع «إشراق» 9.66%، و«الواحة كابيتال» 10%.

التداولات

تصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 136.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.44 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 71.12 مليون درهم، وأغلق عند 2.7 درهم، ثم «جي إف إتش» بتداولات قيمتها 30.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.689 درهم. وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 73.95 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 56 مليون درهم، وأقفل عند 1.72 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 50.5 مليون درهم، ليغلق عند 5.37 درهم.

وانفرد سهم وحيد في قائمة الارتفاعات بسوق دبي، وهو «السلام القابضة» مرتفعاً 1.53% إلى 0.256 درهم، وفي المقابل، شهدت 3 أسهم انخفاضاً بالحد الأقصى 10% وهي «داماك» و«أمانات» و«مصرف السلام البحريني». وعلى صعيد سوق أبوظبي، كان الارتفاع الوحيد ل «بنك الشارقة» بنسبة ارتفاع 2.78% وإغلاق عند 0.74 درهم، وفي المقابل، سجل 5 أسهم تراجع بالحد الأقصى 10% وهي «الإمارات لقيادة السيارات» و«دانة غاز» و«رأس الخيمة العقارية» و«أدنوك للتوزيع» و«الواحة كابيتال».

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 50 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل عمليات تسييل للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و41.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و7.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وكان الأمر مماثلاً في سوق دبي الذي اتجه فيه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 58.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 58.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و42.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و9.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم محصلة بيع، منها 32.76 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و89.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 32.76 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و89.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي.