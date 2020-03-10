مجموعة الإمارات تعيّن شهريار نوّابي في منصب نائب رئيس أول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الإمارات عن تعيين المواطن الإماراتي شهريار نوّابي في منصب نائب رئيس أول للشؤون القانونية والامتثال والخصوصية. وسوف يتولى بموجب موقعه الجديد الإشراف على جهود الامتثال عالمياً، التي تتضمن قضايا ومتطلبات متنامية باستمرار للالتزام بالقوانين وإدارة المخاطر، بما في ذلك سيادة وانتشار أنظمة الخصوصية عبر العالم. وسوف يواصل شهريار نوّابي إدارة الفرق القانونية لدعم الاستراتيجية التجارية لطيران الإمارات عالمياً، بالإضافة إلى مهامه الحالية كمدير لخصوصية المعلومات في المجموعة.

وقال عبد العزيز العلي، النائب التنفيذي للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: تُبيّن ترقية شهريار مدى تنوع المواقع التي يتولاها المواطنون الإماراتيون في مجموعة الإمارات، ودورهم في نجاح وتنمية عملياتنا. فقد أدى إسهامات قيّمة في العديد من أنشطتنا التجارية المهمة، وخصوصاً توليه إنشاء مكتب خصوصية المعلومات«DPO» ونحن نتطلع إلى مزيد من إسهاماته المتواصلة ضمن مسؤولياته الأوسع حالياً.

انضم شهريار نوّابي للعمل لدى مجموعة الإمارات في عام 2012 نائباً لرئيس الشؤون القانونية، وتولى قيادة فريق من القانونيين وإدارة الشؤون القانونية لعمليات طيران الإمارات العالمية.