98 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال السفير الأمريكي لدى الدولة جون راكولتا إن حجم استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة وصل إلى 26.7 مليار دولار (98 مليار درهم) في العمليات حتى 2018، الاستثمارات التي أسهمت في خلق 9600 وظيفة.

ولفت إلى أن القطاعات الرئيسية التي تستقطب الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة هي، الخدمات المالية والنقل والمواصلات والمنتجات الاستهلاكية والطيران والمواد الغذائية وأخيراً العقارات.

وتحدث في تصريحات ل«الخليج» حول مشاركة الإمارات المنتظرة في قمة «سيليكت يو إس إيه» المزمع انعقادها في الفترة من 1 إلى 3 يونيو المقبل، قائلاً إن مشاركة الإمارات في العامين الماضيين كانت بقيادة وزارة الاقتصاد. وتوقع مشاركة أكثر من 30 مؤسسة هذا العام في الحدث الذي يهدف للترويج للاستثمار في الولايات المتحدة. ومن الأسماء الأبرز التي شاركت في العامين الماضيين مؤسسات مثل «مبادلة» و«أديا» وعدد من الشركات من الشارقة وغيرها من إمارات الدولة. وتعد القمة هذا العام هي السابعة لمؤسسة «سيليكت يو إس إيه» التي تمكنت من جذب استثمارات من هذه الفعاليات وصلت إلى 64 مليار دولار، 20.8 مليار منها في 2018. وأسهمت هذه الاستثمارات في خلق 86 ألف فرصة عمل. ووصلت قيمة الاستثمارات التي وظفتها الإمارات على مدى العامين الماضيين من خلال مشاركتها في القمة إلى 580 مليون دولار (2.13 مليار درهم).

ورحب السفير الأمريكي بمشاركة وزارة الاقتصاد والتي تعكس التزام الدولة القوي باستكشاف أفضل فرص الاستثمار للشركات الإماراتية. وأضاف قائلاً إن وفد الإمارات كان الأكبر على مستوى الدول المشاركة من منطقة الشرق الأوسط في العامين الماضيين، وأعرب عن أمله في أن يكون عدد المشاركين في الوفد هذا العام على الأقل موازياً للعامين الماضيين.

وأشار إلى أن الشركات الإماراتية المشاركة سوف يتسنى لها اللقاء مع صناع القرار في الولايات الأمريكية والمناطق المختلفة لتعزيز استثماراتهم. وضمت القمة في العام الماضي وفوداً مثلت 790 دائرة اقتصادية من 49 ولاية أمريكية.

ولفت إلى إن قيمة الاستثمارات من الشرق الأوسط التي تم توظيفها في الأبحاث والتطوير في الولايات المتحدة وصل إلى ملياري دولار في العامين الماضيين.