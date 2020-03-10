شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» والنفط يضربان الأسواق في «اثنين أسود جديد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاشت الأسواق العالمية أمس الاثنين، أجواء انهيار اليوم الواحد مجدداً، ما أعاد إلى أذهان المستثمرين ذكرى «الاثنين الأسود» من جديد، بسبب الخسائر الحادة التي شهدتها كافة أسواق الأسهم والأصول الخطرة، إضافة إلى أسواق النفط وأغلب السلع الرئيسية باستثناء الذهب، نتيجة تزايد مخاوف تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، واشتعال ما عرف اصطلاحاً ب«حرب النفط» بين المنتجين، حيث أدى فشل اتفاق أوبك وحلفائها حول خفض الإنتاج إلى هبوط تجاوز 30% في أسعار النفط والتي دفعت معها باقي الأصول المالية نحو التراجع. وما حدث في الأسواق العالمية أمس الأحد، استدعى إلى الذاكرة ما يعرف ب«الاثنين الأسود» الذي وافق 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1987، عندما شهدت أسواق الأسهم حالة من الذعر الجماعي والانهيارات بعد خسائر وصلت إلى 23% في مؤشر «داو جونز» الصناعي، وانتشار فيروس كورونا في نصف دول العالم مع تجاوز عدد المصابين 110 آلاف شخص حتى صباح اليوم الاثنين، مع حقيقة وجود 3852 حالة وفاة حتى الآن.

حذر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والاستثمار والتنمية من أن انتشار الفيروس، يمكن أن يضر باستثمارات خارجية مباشرة في أنحاء العالم بما يصل إلى 15%، فيما تحاول الشركات الأجنبية تجاوز الأزمة، في الوقت الذي تدخلت فيه العديد من البنوك المركزية بالفعل لدعم الاقتصادات المتهاوية، وهناك دعوات متزايدة للحكومات للتدخل بحوافز مالية كبيرة.

أسواق المال

وسجلت أسواق المال في أنحاء العالم أمس الاثنين هبوطاً حاداً، وفيما تم إغلاق مناطق واسعة شمالي إيطاليا في وقت تأمل فيه السلطات احتواء انتشار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد، تم فعلياً إغلاق مساحة يسكنها ربع سكان إيطاليا، بينها ميلانو والبندقية، في إجراءات تشبه العزل الذي فرض على بؤرة المرض في الصين، وبات عشرات ملايين الأشخاص في أنحاء العالم يخضعون لإجراءات حجر صحي، لكن هناك مخاوف من انتشار الفيروس إلى مناطق أخرى ومن أن يتسبب تعرقل النشاط التجاري، بركود في العديد من الاقتصادات، وهو ما أرغم المستثمرين على مواصلة البحث عن أصول أكثر أماناً، وسط مخاوف إضافية من أن الفيروس التاجي سيعطل سلاسل التوريد العالمية ويدفع الاقتصاد إلى الركود، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي، في حين أدت حرب أسعار النفط إلى زيادة القلق.

وول ستريت

وفي بورصة نيويورك، هبطت مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة بشكل جماعي، حيث فقد «داو جونز» 2000 نقطة من قيمته تمثل نحو 6.8%، وانخفض «إس آند بي» 7.1%، وهبط «ناسداك» 6.7%، قبل أن تقلص المؤشرات الثلاثة بعض خسائرها بشكل هامشي في وقت لاحق، بعد أن تم إيقاف التداول لمدة 15 دقيقة بسبب عمليات البيع الهائلة، ما تسبب في هبوط المؤشر ستاندرد آند بورز 7%، وهو وقف تلقائي جرى استحداثه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

ورست أمس الاثنين، السفينة جراند برنسيس التي تأكدت إصابة 21 شخصاً على متنها بفيروس كورونا المستجد من بين 3500 راكب، في أوكلاند.

وقال ترامب إنه يتعين على الركاب البقاء على متن السفينة، وقال سكرتير الحكومة بين كارسون، إنه في الوقت الذي سترسو فيه السفينة ستكون خطة قد وضعت، رافضاً الكشف عن تفاصيلها.

وترامب الذي يواجه اتهامات بإشاعة أخبار مضللة بشأن الفيروس، اتهم وسائل الإعلام بالسعي إلى جعل حكومته تبدو في «مظهر سيئ»، وكتب على تويتر: «لدينا خطة منسقة تماماً في البيت الأبيض لهجومنا على فيروس كورونا المستجد».

وذكر خبراء في مصرف «إي إن زد»، أن رد ترامب يؤجج المخاوف المالية العالمية، إضافة إلى حرب أسعار بين منتجي النفط تسببت في تراجع أسعار الطاقة، أمس الاثنين.

بورصات آسيا

خيم القلق على أسواق المال الآسيوية أمس الاثنين، بتراجع يعد ضمن الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تراجعت أسواق الأسهم بأكثر من 5% في طوكيو، و7,3% في سيدني، و3% في بورصة شانجهاي، ملحقة خسائر بمئات مليارات الدولارات من قيمة شركات ومفاقمة أسابيع من الخسائر.

وهوى المؤشر نيكاي الياباني لأقل مستوى في 14 شهراً أمس الاثنين، وفقد المؤشر 5.1% إلى 19473.07 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الرابع من يناير/‏كانون الثاني 2019، ويمثل أكبر هبوط يومي منذ 24 يونيو/‏حزيران 2016.

وقال متعاملون: «انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة» في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية، حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس، فضلاً عن تهاوي سعر النفط. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 5.6% إلى 1388.97 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر/‏تشرين الثاني 2016. وتراجعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.

وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته، مع انخفاض كبير في أسعار النفط، فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير في أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وروسيا.

وفي الصين، هبطت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 3% في ختام تعاملات أمس الاثنين، وتراجع مؤشر شانجهاي المركب بنحو 3%، مسجلاً 2943.3 نقطة، كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 3.4%، مسجلاً 3997.1 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي إلى وضع «سوق هابطة»، مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمي بفعل عزل شمالي إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط 30%.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.1%، ليدخل إلى سوق يتسم بالهبوط وعادة ما يتم تعريفه بأنه انخفاض 20% من أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الزاخر بشركات السلع الأولية في لندن 8%، مع تراجع أسهم «بي بي ورويال داتش شل» بما يزيد على 20%، وتصدر سهم «تولو أويل» قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600 مع تراجعه 57%، ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 7.3%، كما تراجعت فرنكفورت بأكثر من 8%، فيما انخفضت الأسهم الفرنسية 4%، وهبط المؤشر الإيطالي «فوتسي إم بي آي» 9.7%.

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أسواق الطاقة

وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار الخام تهاوياً بنحو 31%، قبل أن يقلص الخام خسائره في وقت لاحق، وفي حال تسوية التداولات على نفس الخسائر، فمن شأنها أن تكون الأداء اليومي الأسوأ منذ حرب الخليج عام 1991. وعلى صعيد أسعار الغاز الطبيعي، تراجع سعر العقود الآجلة تسليم أبريل/‏نيسان بنحو 4.6% إلى 1.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

العملات العالمية

وفي سوق العملات العالمية، استفادت عملات الملاذ الآمن بمكاسب ملحوظة، بينما كانت الخسائر حادة في الدول ذات الصلة بالنفط وهبوطه القوي. وتراجع الروبل الروسي بنحو 9.1% أمام العملة الأمريكية، مسجلاً 74.7672 روبل، كما وصلت خسائر عملة المكسيك إلى 9.7%، ليصعد الدولار إلى 22.060 بيزو.

وحتى سوق الأصول المشفرة لم يسلم من الخسائر، حيث فقدت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية حوالي 24 مليار دولار بعدما تراجعت إلى 227.82 مليار دولار.

الذهب

أما بالنسبة للذهب الذي يعتبر أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين على كافة الصعد، فشهد حالة من التقلبات القوية وسط انهيار معنويات المستثمرين، حيث ارتفع بأكثر من 25 دولاراً ليتجاوز سعر المعدن 1700 دولار للأوقية لأول مرة منذ عام 2013، قبل أن يتحول إلى النطاق الأحمر ثم يعاود المكاسب.

وبالنظر إلى السندات الحكومية التي تعتبر ملجأ آمان بالنسبة للمستثمرين في أوقات القلق المتزايد، نجد أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع إلى 0.453%، ليهبط إلى ما دون 0.4% لأول مرة في تاريخه، كما خيّم الهبوط على عوائد سندات الحكومة الألمانية والبريطانية التي يحل موعد استحقاقها بعد 10 سنوات إلى -0.847% و0.092% على الترتيب.

«الاحتياطي» الأمريكي يضاعف ضخ السيولة في الأسواق

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك، أنه سيقوم بزيادة حجم السيولة التي يضخها في أسواق الإقراض قصير الآجل، بأكثر من الضعف.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ولاية نيويورك، أمس الاثنين، إنه قام بتعديل الوتيرة الشهرية المخططة لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).

وأوضح البنك أنه سيقوم بزيادة عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوعين إلى 45 مليار دولار، بدلاً من 20 مليار دولار على الأقل، يومي الثلاثاء والخميس هذا الأسبوع.

وقرر الفيدرالي في ولاية نيويورك، كذلك، زيادة الحد الأقصى لعمليات إقراض (الريبو لمدة ليلة واحدة) إلى 150 مليار دولار حتى الخميس القادم، بدلاً من 100 مليار دولار في السابق.

وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي الحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية ضمن النطاق المستهدف.

ويقف معدل الفائدة الأمريكي في نطاق يتراوح بين 1 و1.25%.

وتضع الأسواق احتمالية قوية لأن يقوم المركزي الأمريكي بتقليص معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.25% في اجتماعه القادم.

ترامب يلوم «الأخبار الكاذبة» في تراجع الأسهم

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على معركة حصص سوق النفط الدائرة بين السعودية وروسيا، وعلى «أخبار كاذبة» لم يحددها في التراجع المطرد لأسعار الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، وسط انخفاض في الطلب على الخام؛ بسبب فيروس «كورونا».

وقال ترامب في سلسلة تغريدات: إن هبوط أسعار النفط سيعود بالنفع على الأمريكيين. وقال: «جيد للمستهلك، أسعار البنزين تنزل»، وفي إشارته إلى «الأخبار الكاذبة»، بدا أن ترامب يعني التغطية الإعلامية لفيروس «كورونا».

وكتب ترامب في تغريدة «السعودية وروسيا تتعاركان على سعر النفط وتدفقاته. ذاك، والأخبار الكاذبة، هما السبب في تراجع السوق». وفي تغريدة منفصلة، هون من أثر فيروس «كورونا»، مقارناً عدد وفيات الأمريكيين بسببه بالعدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا الموسمية.

من جهته، أبلغ مسؤول بالإدارة الأمريكية أن ترامب اجتمع بوزير الخزانة ستيفن منوتشين ومسؤولين اقتصاديين آخرين أمس الاثنين؛ لتقييم إجراءات محتملة في مواجهة «كورونا»، وقال المسؤول: إن إدارة ترامب تدرس عدداً من الخطوات المحتملة، بما في ذلك إجازات مرضية مدفوعة الأجر. (رويترز)