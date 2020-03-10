الذهب يكسر حاجز 1700 دولار لأول مــرة فــي 7 سنــوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت أسعار الذهب الصعود عالمياً أمس الاثنين، بعد تقلبات واضحة مع الانهيار في معنويات السوق، وبالتزامن مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وكان سعر الذهب قد كسر حاجز 1700 دولار لأول مرة في 7 سنوات في وقت مبكر من التعاملات مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا وانهيار اتفاق أوبك وروسيا حول إنتاج النفط.

وتشهد تداولات المعدن الأصفر حالة قوية من التقلبات، حيث ارتفع في التعاملات المبكرة لأعلى مستوى منذ عام 2013 قبل أن يتحول إلى الهبوط بخسارة تصل إلى 3 دولارات ثم عكس الذهب اتجاهه داخل النطاق الأخضر بارتفاع 10 دولارات تقريباً وجاءت خسائر المعدن الأصفر على الرغم من هبوط الأسهم الأمريكية مع القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء تطورات فيروس كورونا. وواصل فيروس كورونا إثارة القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة وحدها إلى 500 حالة وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك.

وعالمياً، زاد عدد الإصابات بالفيروس لأكثر من 110 آلاف حالة بينما بلغت الوفيات 3800 شخص تقريباً فيما يزيد على 90 دولة.

كما تأثرت معنويات المستثمرين سلباً بفشل اجتماع أوبك وروسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض إضافي للمعروض من الخام، ما هبط بسعر برنت بنحو 31% في التعاملات الآسيوية.

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وتحول سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر إبريل/‏نيسان للصعود بنسبة تزيد على 0.6% ما يعادل 10.10 دولار ليتراجع إلى 1682.50 دولار للأوقية، بعد أن كان يتجاوز في وقت سابق من التعاملات مستوى 1702 دولار للأوقية لأول مرة منذ عام 2013.

كما تحول سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس إلى الصعود بنسبة تزيد على 0.3% عند 1679.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ 1701 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا إن أسعار الذهب قفزت 1.7% في وقت سابق من الجلسة بسبب إقبال كبير على الملاذات الآمنة؛ إذ جاءت نتائج التجارة الصينية أسوأ من المتوقع، وقامت إيطاليا باحتجاز ربع سكانها في الحجر الصحي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9% إلى 16.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 4% إلى 2463 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 3% إلى 873.50 دولار للأوقية.